У Національній поліції змінився перший заступник голови

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На посаді першого заступника голови Національної поліції - начальника кримінальної поліції Кузнєцов замінив Євгена Коваля.

Про Кузнєцова відомо, що він родом з Донецька. Закінчив Харківський національний університет внутрішніх справ, кандидат юридичних наук. Брав участь в Антитерористичній операції на сході країни, має статус учасника бойових дій.

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Як повідомляв УНН раніше, нових керівників отримали головні управління Нацполіції у Харківській та Одеській областях.