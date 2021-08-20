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17 березня, 19:38 • 106421 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 140964 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 13:49 • 166613 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 163084 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

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17 березня, 09:17 • 183126 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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17 березня, 06:50 • 151784 перегляди

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17 березня, 05:23 • 159644 перегляди

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У Національній поліції змінився перший заступник голови

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. На посаду першого заступника голови Національної поліції України призначено Михайла Кузнєцова, який до цього очолював Департамент оперативно-технічних заходів Нацполіції, повідомляє УНН.

Деталі

На посаді першого заступника голови Національної поліції - начальника кримінальної поліції Кузнєцов замінив Євгена Коваля.

Про Кузнєцова відомо, що він родом з Донецька. Закінчив Харківський національний університет внутрішніх справ, кандидат юридичних наук. Брав участь в Антитерористичній операції на сході країни, має статус учасника бойових дій.

Додамо

Як повідомляв УНН раніше, нових керівників отримали головні управління Нацполіції у Харківській та Одеській областях.

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