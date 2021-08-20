У Національній поліції змінився перший заступник голови
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. На посаду першого заступника голови Національної поліції України призначено Михайла Кузнєцова, який до цього очолював Департамент оперативно-технічних заходів Нацполіції, повідомляє УНН.
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На посаді першого заступника голови Національної поліції - начальника кримінальної поліції Кузнєцов замінив Євгена Коваля.
Про Кузнєцова відомо, що він родом з Донецька. Закінчив Харківський національний університет внутрішніх справ, кандидат юридичних наук. Брав участь в Антитерористичній операції на сході країни, має статус учасника бойових дій.
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Як повідомляв УНН раніше, нових керівників отримали головні управління Нацполіції у Харківській та Одеській областях.