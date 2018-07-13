В Нацбанке объяснили причины повышения учетной ставки
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Решение о поднятии учетной ставки НБУ принимает не на основе анализа ситуации за прошедший период, а опираясь на прогноз относительно дальнейшего ее развития. Об этом в Facebook сообщил глава совета НБУ Богдан Данилишин, передает УНН.
“Правление НБУ при принятии решений по процентной политике руководствуется не только ретроспективным анализом, а в большей степени прогнозом относительно дальнейшего развития ситуации, который указывает на возможное основание для увеличения учетной ставки НБУ”, — написал Данилишин.
По его словам, в пользу этого указывают следующие факторы:
Как уточнил глава совета НБУ, с целью компенсации действия первых трех факторов уместным было удержание учетной ставки на прежнем уровне.
“Вместе с тем, повышение учетной ставки может быть одним из факторов замедления экономического роста. С другой стороны, увеличение учетной ставки может привести к повышению ставок по ОВГЗ и депозитным сертификатам НБУ”, - отметил Данилишин.
При этом он добавил, что увеличение учетной ставки не будет способствовать активизации кредитования. Однако, медленные темпы развития банковского кредитования обусловлены рядом факторов и уровень процентных ставок не является основным сдерживающим фактором. Основными факторами, сдерживающими кредитование реального сектора экономики, являются: слабый уровень защиты прав кредиторов и заемщиков, непринятие ряда законодательных и нормативных актов, направленных на совершенствование системы защиты прав кредиторов и заемщиков, противоречивые решения судов в отношении недобросовестных заемщиков, большой объем проблемных кредитов и резервов для покрытия рисков по таким кредитам, ограниченное количество заемщиков, способных вовремя обслуживать и погашать банковские ссуды и др.
Данилишин напомнил, что согласно Конституции Украины основной функцией Национального банка является обеспечение стабильности денежной единицы Украины. Поэтому, проведение более жесткой монетарной политики, к чему вынужден прибегать НБУ, учитывая текущие условия и прогнозируемые риски, должно стать одним из факторов, который обеспечит снижение инфляции до прогнозной траектории и постепенное приведение ее в пределы целевого диапазона в четвертом квартале следующего года.
Ранее сообщалось, что Национальный банк решил повысить учетную ставку до 17,5% годовых.