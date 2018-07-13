У Нацбанку пояснили причини підвищення облікової ставки
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Рішення щодо підняття облікової ставки НБУ ухвалює не на основі аналізу ситуації за минулий період, а спираючись на прогноз щодо подальшого її розвитку. Про це у Facebook повідомив голова ради НБУ Богдан Данилишин, передає УНН.
“Правління НБУ при прийнятті рішень стосовно процентної політики керується не лише ретроспективним аналізом, а більшою мірою прогнозом щодо подальшого розвитку ситуації, який вказує на можливе підґрунтя для збільшення облікової ставки НБУ”, — написав Данилишин.
За його словами, на користь цього вказують такі фактори:
Як уточнив голова ради НБУ, з метою компенсації дії перших трьох факторів доречним було утримання облікової ставки на попередньому рівні.
“Разом з тим, підвищення облікової ставки може бути одним з факторів сповільнення економічного зростання. З іншого боку, збільшення облікової ставки може привести до підвищення ставок за ОВДП та депозитним сертифікатами НБУ”, — зауважив Данилишин.
При цьому він додав, що збільшення облікової ставки не сприятиме активізації кредитування. Однак, повільні темпи розвитку банківського кредитування зумовлені низкою чинників й рівень процентних ставок не є основним стримуючим фактором. Основними чинниками, що стримують кредитування реального сектору економіки, є: слабкий рівень захисту прав кредиторів та позичальників, неприйняття низки законодавчих та нормативних актів, спрямованих на вдосконалення системи захисту прав кредиторів і позичальників, суперечливі рішення судів стосовно недобросовісних позичальників, великий обсяг проблемних кредитів і резервів для покриття ризиків за такими кредитами, обмежена кількість позичальників, спроможних вчасно обслуговувати та погашати банківські позики, тощо.
Данилишин нагадав, що згідно з Конституцією України основною функцією Національного банку є забезпечення стабільності грошової одиниці України. А тому, проведення більш жорсткої монетарної політики, до чого вимушений вдаватися НБУ, зважаючи на поточні умови та прогнозовані ризики, має стати одним з факторів, який забезпечить зниження інфляції до прогнозної траєкторії та поступове приведення її у межі цільового діапазону у четвертому кварталі наступного року.
Раніше повідомлялось, що Національний банк вирішив підвищити облікову ставку до 17,5% річних.