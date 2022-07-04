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В НАТО завершили переговоры о вступлении Финляндии и Швеции в Альянс

В НАТО завершили переговоры о вступлении Финляндии и Швеции в Альянс

Киев • УНН

 • 97943 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. В штаб-квартире НАТО завершились переговоры о вступлении в Североатлантический альянс Швеции и Финляндии. Об этом говорится в коммюнике Альянса, передает УНН.

Цитата

"Финляндия и Швеция завершили переговоры о вступлении в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, как договорились на прошлой неделе лидеры стран на саммите в Мадриде. Обе страны официально подтвердили свое желание и способность выполнять политические, юридические и военные обязательства членов НАТО", - говорится в заявлении.

Детали

Делегацию Финляндии возглавляли министр иностранных дел Пекка Хаависто и министр обороны Антти Кайкконен. Сторону Швеции представила министр иностранных дел Анн Линде.

Отмечается, что во вторник, 5 июля, страны подпишут протоколы о вступлении. После этого они будут переданы всем странам-членам для ратификации в соответствии с их национальным законодательством.

Дополнение

29 июня лидеры НАТО официально пригласили Финляндию и Швецию присоединиться к Альянсу.

Швеция и Финляндия официально подали заявку на вступление в НАТО 18 мая. Это решение было вызвано полномасштабной войной россии против Украины, которая началась 24 февраля. Турция, давний член Альянса, выразила возражение против их заявок на членство, критикуя страны за поддержку "террористических групп".

Анкара выдвинула для стран 10 условий, выполнение которых откроет им дверь в Альянс.

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