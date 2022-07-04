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У НАТО завершили переговори щодо вступу Фінляндії та Швеції до Альянсу

У НАТО завершили переговори щодо вступу Фінляндії та Швеції до Альянсу

Київ • УНН

 • 97949 перегляди

КИЇВ. 4 липня. УНН. У штаб-квартирі НАТО завершилися переговори щодо вступу до Північноатлантичного альянсу Швеції та Фінляндії. Про це йдеться у комюніке Альянсу, передає УНН.

Цитата

"Фінляндія та Швеція завершили переговори про вступ до штаб-квартири НАТО в Брюсселі, як домовилися минулого тижня лідери країн на саміті в Мадриді. Обидві країни офіційно підтвердили своє бажання та здатність виконувати політичні, юридичні та військові зобов'язання членів НАТО", - йдеться у заяві.

Деталі

Делегацію Фінляндії очолювали міністр закордонних справ Пекка Хаавісто та міністр оборони Антті Кайкконен. Сторону Швеції представила міністр закордонних справ Анн Лінде.

Зазначається, що у вівторок, 5 липня, країни підпишуть протоколи про вступ. Після цього вони будуть передані всім країнам-членам для ратифікації відповідно до їхнього національного законодавства.

Доповнення

29 червня лідери НАТО офіційно запросили Фінляндію та Швецію приєднатися до Альянсу.

Швеція та Фінляндія офіційно подали заявку на вступ до НАТО 18 травня. Це рішення було викликане повномасштабною війною росії проти України, яка розпочалася 24 лютого. Туреччина, давній член Альянсу, висловила заперечення проти їхніх заявок на членство, критикуючи країни за підтримку "терористичних груп".

Анкара висунула для країн 10 умов, виконання яких відчинить їм двері до Альянсу.

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