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В НАТО назвали сферы для углубления сотрудничества с Украиной

В НАТО назвали сферы для углубления сотрудничества с Украиной

Киев  •  УНН

 • 10388 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. НАТО планирует в дальнейшем углублять отношения с Украиной, в частности, в контексте привлечения государства к работе центров сотрудничества Альянса. Об этом заявил помощник генерального секретаря НАТО по вопросам новых вызовов безопасности Антонио Миссироли, выступая на конференции "Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного движения вперед" в Киеве, передает корреспондент УНН.

"Во-первых, начиная с 2014 года мы сделали гибридные угрозы центральной частью отношений Украина-НАТО", - подчеркнул представитель Альянса, говоря о том, какие шаги применяются в контексте отношений Украина-НАТО и совместного противодействия гибридным угрозам.

Также помощник Генсека НАТО назвал три ключевых шага, необходимых для противостояния гибридным угрозам: анализ, реагирование и устойчивость.

Он отметил, что не только Украина, но и многие государства-члены Альянса стали жертвами гибридной деятельности.

"Украина очень сильно поразила гибридная угроза, но союзники НАТО также были жертвами гибридных кампаний и могут научиться многому из опыта Украины. Гибридные угрозы - это новая нормальность. Платформа Украина-НАТО по противодействию гибридным угрозам приводит к правильным выводам по данному факту", - подчеркнул он.

Во-вторых, отметил Миссироли, Украина и НАТО фокусируются не только на анализе, но и на практическом сотрудничестве.

В качестве примера он назвал учения под названием Coherent Resilience, которые год назад проводились в Киеве и касались защиты критической электроэнергетической инфраструктуры.

"Насколько мне известно, Украина даже задумается превратить некоторые выводы в национальное законодательство", - подчеркнул он.

По словам представителя НАТО, такие действия демонстрируют, как НАТО может помочь Украине, "потому что если Украина будет более устойчивой, все от этого выиграют".

"Наконец, мы и в дальнейшем будем углублять отношения Украина-НАТО. Например, Украина начала юридическую процедуру, чтобы стать членом центра повышения квалификации энергетической безопасности НАТО в Вильнюсе, и так же мы сильно поддерживаем сотрудничество Украины с кооперативным центром киберзащиты НАТО в Таллине, центром НАТО по стратегическим коммуникациям в Риге и теперь также с центром по вопросам гибридных угроз в Хельсинки", - добавил он.

Как сообщал УНН, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что Альянс выступает за политическое урегулирование ситуации вокруг Украины.

Украинские Национальные Новости

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