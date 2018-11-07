В НАТО назвали сферы для углубления сотрудничества с Украиной

КИЕВ. 7 ноября. УНН. НАТО планирует в дальнейшем углублять отношения с Украиной, в частности, в контексте привлечения государства к работе центров сотрудничества Альянса. Об этом заявил помощник генерального секретаря НАТО по вопросам новых вызовов безопасности Антонио Миссироли, выступая на конференции "Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного движения вперед" в Киеве, передает корреспондент УНН.