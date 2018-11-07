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У НАТО назвали сфери для поглиблення співпраці з Україною

У НАТО назвали сфери для поглиблення співпраці з Україною

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. НАТО планує надалі поглиблювати стосунки з Україною, зокрема, у контексті долучення держави до роботи центрів співробітництва Альянсу. Про це заявив помічник Генерального секретаря НАТО з питань нових викликів безпеці Антоніо Міссіролі, виступаючи на конференції "Уроки гібридного десятиліття: що треба знати для успішного руху вперед" у Києві, передає кореспондент УНН.

"По-перше, починаючи з 2014 року ми зробили гібридні загрози центральною частиною стосунків Україна-НАТО", - підкреслив представник Альянсу, говорячи про те, які кроки застосовуються у контексті стосунків Україна-НАТО та спільній протидії гібридним загрозам.

Також помічник Генсека НАТО назвав три ключових кроки, необхідні для протистояння гібридним загрозам: аналіз, реагування та стійкість.

Він зазначив, що не лише Україна, а й багато держав-членів Альянсу стали жертвами гібридної діяльності.

"Україну дуже сильно вразила гібридна загроза, але союзники НАТО також були жертвами гібридних кампаній та можуть навчитись багато чому з досвіду України. Гібридні загрози – це нова нормальність. Платформа Україна-НАТО з протидії гібридним загрозам приводить до правильних висновків щодо цього факту", - підкреслив він.

По-друге, зазначив Міссіролі, Україна та НАТО фокусуються не лише на аналізі, але і на практичній співпраці.

Як приклад він назвав навчання під назвою Coherent Resilience, які рік тому проводились у Києві та стосувались захисту критичної електроенергетичної інфраструктури.

"Наскільки мені відомо, Україна навіть задумається перетворити деякі висновки в національне законодавство", - підкреслив він.

За словами представника НАТО, такі дії демонструють, як НАТО може допомогти Україні, "тому що якщо Україна буде більш стійкою, всі від цього виграють".

"Нарешті, ми й надалі поглиблюватимемо стосунки Україна-НАТО. Наприклад, Україна почала юридичну процедуру, щоб стати членом центру підвищення кваліфікації енергетичної безпеки НАТО у Вільнюсі, і так само ми сильно підтримуємо співпрацю України з кооперативним центром кіберзахисту НАТО у Талліні, центром НАТО зі стратегічних комунікацій у Ризі і тепер також з центром з питань гібридних загроз в Гельсінкі", - додав він.

Як повідомляв УНН, Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг раніше заявив, що Альянс виступає за політичне врегулювання ситуації довкола України.

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