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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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У нас не может быть простой зимы: Данилов заявил, что рф накапливает ресурсы

Киев • УНН

 • 486496 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что россия накапливает ресурсы, чтобы попытаться нанести удар по энергетической системе Украины зимой. Об этом он сказал в интервью Радио Свобода, передает УНН.

У нас не может быть простой зимы: Данилов заявил, что рф накапливает ресурсы

Цитата

«У нас не может быть простой зимы. Мы понимаем, на что рассчитывает наш противник. Он в последнее время уменьшил количество обстрелов критической инфраструктуры, именно энергетического сектора. Он сейчас делает накопления, чтобы попытаться нанести нам урон, когда будет зимняя температура», – сказал Данилов.

Детали

В то же время чиновник убежден, что все необходимое в этом вопросе делает и государство, и ответственные за это компании.

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«Этот вопрос неоднократно рассматривали на Ставке верховного главнокомандующего. Есть соответствующее решение СНБО. Я могу сказать, что мы это обязательно пройдем», – отметил Данилов.

Напомним

россия обстреливала энергетическую инфраструктуру Украины в течение осени и зимы 2022-2023 года, что приводило к отключениям электроэнергии.

В июле 2023 года Министерство энергетики Украины сообщило, что готовится к возможным российским атакам в следующем отопительном сезоне.

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