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У нас не може бути простої зими: Данілов заявив, що рф накопичує ресурси

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Секретар Ради нацбезпеки й оборони України Олексій Данілов заявив, що Росія накопичує ресурси, щоб спробувати завдати удару по енергетичній системі України взимку. Про це він сказав в інтерв’ю Радіо Свобода, передає УНН.

У нас не може бути простої зими: Данілов заявив, що рф накопичує ресурси

Цитата

«У нас не може бути простої зими. Ми розуміємо, на що розраховує наш супротивник. Він останнім часом зменшив кількість обстрілів критичної інфраструктури, саме енергетичного сектору. Він зараз робить накопичення, щоб спробувати завдати нам шкоди, коли буде зимова температура», – сказав Данілов.

Деталі

Водночас посадовець переконаний, що все необхідне у цьому питанні робить і держава, і відповідальні за це компанії.

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«Це питання неодноразово розглядали на Ставці верховного головнокомандувача. Є відповідне рішення РНБО. Я можу сказати, що ми це обов’язково пройдемо», – зазначив Данілов.

Нагадаємо

росія обстрілювала енергетичну інфраструктуру України протягом осені та зими 2022-2023 року, що призводило до вимкнень електроенергії.

У липні 2023 року Міністерство енергетики України повідомило, що готується до можливих російських атак наступного опалювального сезону.

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