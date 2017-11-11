В "Народном фронте" заявили, что выдвинут своего кандидата на президентские выборы-2019
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Партия "Народный фронт" планирует выдвинуть своего кандидата на президентские выборы 2019 года. Об этом заявил во время выступления на съезде партии экс-премьер Арсений Яценюк, передает корреспондент УНН.
Он отметил, что до этого партия должна выполнить свою программу и упрекнул Президенту Украины Петру Порошенко.
"Мы должны выполнить свою программу, и в 2019 году наша цель - пойти на президентские и парламентские выборы. Нам есть что сказать", - подчеркнул А.Яценюк.
Отметим, в субботу 11 ноября в Киеве начался съезд "Народного фронта". В программе съезда - отчет по результатам деятельности и основные направления работы партии на будущее.
В съезде принимают участие лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк, Секретарь СНБО Александр Турчинов, Председатель Верховной Рады Андрей Парубий, народные депутаты во главе с руководителем фракции НФ Максимом Бурбаком, руководители областных партийных организаций и делегаты из всех регионов Украины.
Также присутствуют члены правительства от "Народного фронта": министр МВД Арсен Аваков, министр юстиции Павел Петренко, министр образования Лилия Гриневич, министр инфраструктуры Владимир Омелян, министр экологии Остап Семерак, министр молодежи и спорта Игорь Жданов, вице-премьер-министр В Вячеслав Кириленко.
Как сообщал УНН, вопрос объединения с ББП на съезде "Народного фронта" обсуждать не будут.