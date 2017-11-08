Питання об'єднання з ББП на з'їзді "Народного фронту" обговорювати не будуть - джерело

“Питання об’єднання НФ і БПП на даний момент знаходиться на тій же стадії — тобто тільки розмови. На з’їзді партії його піднімати не будуть. Можливо, до цієї теми повернутися ближче до виборів, коли буде розуміння ситуації в країні”, - розповіло джерело.

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Крім того, співрозмовник видання уточнив, що на зборах партії будуть підняті питання подальшої роботи “Народного фронту”, “підведуть підсумки, а також очікується виступ запрошених високих гостей”.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 11 листопада 2017 року партія “Народний фронт” проведе з’їзд.