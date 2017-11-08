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Питання об'єднання з ББП на з'їзді "Народного фронту" обговорювати не будуть - джерело

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Питання об’єднання з Блоком Петра Порошенка на з’їзді партії “Народний фронт”, який повинен пройти 11 листопада, обговорювати не будуть. Про це кореспонденту УНН повідомило інформоване джерело в партії НФ.

“Питання об’єднання НФ і БПП на даний момент знаходиться на тій же стадії — тобто тільки розмови. На з’їзді партії його піднімати не будуть. Можливо, до цієї теми повернутися ближче до виборів, коли буде розуміння ситуації в країні”, - розповіло джерело.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У БПП прогнозують провал голосування щодо зміни виборчого законодавства

Крім того, співрозмовник видання уточнив, що на зборах партії будуть підняті питання подальшої роботи “Народного фронту”, “підведуть підсумки, а також очікується виступ запрошених високих гостей”.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 11 листопада 2017 року партія “Народний фронт” проведе з’їзд.

Українські Національні Новини

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