Вопрос объединения с ББП на съезде "Народного фронта" обсуждать не будут - источник
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Вопрос объединения с Блоком Петра Порошенко на съезде партии "Народный фронт", который должен пройти 11 ноября, обсуждать не будут. Об этом корреспонденту УНН сообщил информированный источник в партии НФ.
"Вопрос объединения НФ и БПП на данный момент находится на той же стадии - то есть только разговоры. На съезде партии его поднимать не будут. Возможно, к этой теме вернуться ближе к выборам, когда будет понимание ситуации в стране", - рассказал источник.
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Кроме того, собеседник уточнил, что на собрании партии будут подняты вопросы дальнейшей работы "Народного фронта", "подведут итоги, а также ожидается выступление приглашенных высоких гостей".
Напомним, ранее стало известно, что 11 ноября 2017 партия "Народный фронт" проведет съезд.