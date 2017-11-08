Вопрос объединения с ББП на съезде "Народного фронта" обсуждать не будут - источник

"Вопрос объединения НФ и БПП на данный момент находится на той же стадии - то есть только разговоры. На съезде партии его поднимать не будут. Возможно, к этой теме вернуться ближе к выборам, когда будет понимание ситуации в стране", - рассказал источник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В БПП прогнозируют провал голосования по изменению избирательного законодательства

Кроме того, собеседник уточнил, что на собрании партии будут подняты вопросы дальнейшей работы "Народного фронта", "подведут итоги, а также ожидается выступление приглашенных высоких гостей".

Напомним, ранее стало известно, что 11 ноября 2017 партия "Народный фронт" проведет съезд.