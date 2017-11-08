Вопрос объединения с ББП на съезде "Народного фронта" обсуждать не будут - источник

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 51884 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 119408 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 104143 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 106877 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 105737 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 96464 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 104502 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102280 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 143858 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 116340 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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Вопрос объединения с ББП на съезде "Народного фронта" обсуждать не будут - источник

Вопрос объединения с ББП на съезде "Народного фронта" обсуждать не будут - источник

Киев  •  УНН

 • 18305 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Вопрос объединения с Блоком Петра Порошенко на съезде партии "Народный фронт", который должен пройти 11 ноября, обсуждать не будут. Об этом корреспонденту УНН сообщил информированный источник в партии НФ.

"Вопрос объединения НФ и БПП на данный момент находится на той же стадии - то есть только разговоры. На съезде партии его поднимать не будут. Возможно, к этой теме вернуться ближе к выборам, когда будет понимание ситуации в стране", - рассказал источник.

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Кроме того, собеседник уточнил, что на собрании партии будут подняты вопросы дальнейшей работы "Народного фронта", "подведут итоги, а также ожидается выступление приглашенных высоких гостей".

Напомним, ранее стало известно, что 11 ноября 2017 партия "Народный фронт" проведет съезд.

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