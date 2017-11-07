У БПП прогнозують провал голосування щодо зміни виборчого законодавства

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. Основними противниками зміни виборчого законодавства в парламенті є народні депутати, обрані за мажоритарною системою. Про це в кулуарах парламенту заявив народний депутат України від фракції БПП Олексій Гончаенко, передає кореспондент УНН.

"Щодо двох законопроектів про виборчу систему - ідея не нова, це відкриті партійні списки. Але мій прогноз - жоден з цих законопроектів не буде підтриманий через те, що пропонує скасувати мажоритарну систему, а "мажоритарники", яких в парламенті близько половини, абсолютно не готові до цього. Вони кажуть, що подібна система є в європейських країнах, але чомусь її не повинно бути в Україні. Тому я не бачу перспектив у цих законопроектів сьогодні", - розповів О.Гончаренко.

Нагадаємо, сьогодні в Раді розглянуть законопроекти: №№3112, 3112-1 про зміни до Виборчого кодексу України, законопроект №4843 про внесення змін до закону України "Про місцеві вибори" щодо врегулювання процедури прийняття рішення партії про участь її місцевих організацій у відповідних місцевих виборах.

Українські Національні Новини

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