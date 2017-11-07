В БПП прогнозируют провал голосования по смене избирательного законодательства

ukru
Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 60381 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 128702 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 107309 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 109863 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 108033 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 100893 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 105653 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102662 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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В БПП прогнозируют провал голосования по смене избирательного законодательства

В БПП прогнозируют провал голосования по смене избирательного законодательства

Киев  •  УНН

 • 15639 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Основными противниками смены избирательного законодательства в парламенте являются народные депутаты, избранные по мажоритарной системе. Об этом в кулуарах парламента заявил народный депутат Украины от фракции БПП Алексей Гончаенко, передает корреспондент УНН.

"Относительно двух законопроектов об избирательной системе – идея не нова, это открытые партийные списки. Но мой прогноз – ни один из этих законопроектов не будет поддержан из-за того, что предлагает отменить мажоритарную систему, а "мажоритарщики", которых в парламенте около половины, абсолютно не готовы к этому. Они говорят, что подобная система есть в европейских странах, но почему ее не должно быть в Украине. Поэтому я не вижу перспектив у этих законопроектов сегодня", - рассказал А.Гончаренко.

Напомним, сегодня в Раде рассмотрят законопроекты: №№3112, 3112-1 об изменениях в Избирательный кодекс Украины, законопроект №4843 о внесении изменений в закон Украины "О местных выборах" по урегулированию процедуры принятия решения партии об участии ее местных организаций в соответствующих местных выборах.

Украинские Национальные Новости

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