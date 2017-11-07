В БПП прогнозируют провал голосования по смене избирательного законодательства

"Относительно двух законопроектов об избирательной системе – идея не нова, это открытые партийные списки. Но мой прогноз – ни один из этих законопроектов не будет поддержан из-за того, что предлагает отменить мажоритарную систему, а "мажоритарщики", которых в парламенте около половины, абсолютно не готовы к этому. Они говорят, что подобная система есть в европейских странах, но почему ее не должно быть в Украине. Поэтому я не вижу перспектив у этих законопроектов сегодня", - рассказал А.Гончаренко.

Напомним, сегодня в Раде рассмотрят законопроекты: №№3112, 3112-1 об изменениях в Избирательный кодекс Украины, законопроект №4843 о внесении изменений в закон Украины "О местных выборах" по урегулированию процедуры принятия решения партии об участии ее местных организаций в соответствующих местных выборах.