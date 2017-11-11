У "Народному фронті" заявили, що висунуть свого кандидата на президентські вибори-2019
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Партія “Народний фронт” планує висунути свого кандидата на президентські вибори 2019 року. Про це заявив під час виступу на з’їзді партії екс-прем’єр Арсеній Яценюк, передає кореспондент УНН.
Він зазначив, що до цього партія має виконати свого програму і дорікнув Президенту України Петру Порошенко.
"Ми маємо виконати свою програму, і у 2019 році наша мета - піти на президентські та парламентські вибори. Нам є що сказати", - наголосив А.Яценюк.
Зазначимо, у суботу 11 листопада в Києві розпочався з'їзд "Народного фронту". У програмі з'їзду - звіт за результатами діяльності та основні напрямки роботи партії на майбутнє.
У з'їзді беруть участь лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк, Секретар РНБО Олександр Турчинов, Голова Верховної Ради Андрій Парубій, народні депутати на чолі з керівником фракції НФ Максимом Бурбаком, керівники обласних партійних організацій і делегати з усіх регіонів України.
Також присутні члени уряду від "Народного фронту": міністр МВС Арсен Аваков, міністр юстиції Павло Петренко, міністр освіти Лілія Гриневич, міністр інфраструктури Володимир Омелян, міністр екології Остап Семерак, міністр молоді і спорту Ігор Жданов, віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко.
Як повідомляв УНН, питання об'єднання з ББП на з'їзді "Народного фронту" обговорювати не будуть.