В "Нафтогазе" рассказали об ожиданиях от трехсторонних газовых переговоров
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Исполнительный директор группы Нафтогаз Юрий Витренко в комментарии корреспонденту УНН рассказал об ожиданиях от предстоящей встречи с представителями ЕС и России по газу, которая состоится 19 сентября в Брюсселе.
"От "Нафтогаза" поедет председатель правления Коболев, я как человек, который отвечает за это направление с "Газпромом". Также поедет господин Макогон, который является председателем оператора ГТС - новой компании, созданной в структуре "Укртрансгаза". Также поедет Павел Станчик, который является одним из руководителей "Укртрансгаза", а также другие специалисты "Нафтогаза", которые принимали участие в соответствующих расчетах, которые могут быть предметом переговоров. Мы ожидаем, во-первых, что российская сторона ответит формально на предложение, которое делал господин Шефчович - это 60 млрд бронирования мощностей со стороны "Газпрома" и общая мощность - 90 млрд. То есть 30 млрд еще будет доступно для бронирования другими компаниями, или даже тем же "Газпромом" для краткосрочных контрактов", - сказал Витренко.
По его словам, украинская сторона приняла предложение Шефчовича, а от российской пока не было никакой реакции.
"Если нет, мы ожидаем какое-то контрпредложение со стороны "Газпрома", которую мы будем рассматривать", - добавил он.
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Напомним, трехсторонняя встреча между Украиной, Россией и ЕС по газу состоится 19 сентября в Брюсселе.
Украина подтвердила участие в трехсторонних переговорах по газу 19 сентября.