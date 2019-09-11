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У "Нафтогазі" розповіли про очікування від тристоронніх газових переговорів

У "Нафтогазі" розповіли про очікування від тристоронніх газових переговорів

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 вересня. УНН. Виконавчий директор групи Нафтогаз Юрій Вітренко в коментарі кореспонденту УНН розповів про очікування від майбутньої зустрічі з представниками ЄС та Росії щодо газу, яка відбудеться 19 вересня в Брюсселі.

"Від "Нафтогазу" поїде голова правління Коболєв, я як людина, яка відповідає за цей напрямок з "Газпромом". Також поїде пан Макогон, який є головою оператора ГТС — нової компанії, створеної в структурі "Укртрансгазу". Також поїде Павло Станчик, який є одним із керівників "Укртрансгазу", а також інші фахівці "Нафтогазу", які брали участь у відповідних розрахунках, що можуть бути предметом переговорів. Ми очікуємо, по-перше, що російська сторона відповість формально на пропозицію, яку робив пан Шефчович — це 60 млрд бронювання потужностей з боку "Газпрому" і загальна потужність – 90 млрд. Тобто 30 млрд ще буде доступно для бронювання іншими компаніями, або навіть тим самим "Газпромом" для короткострокових контрактів", - сказав Вітренко.

З його слів, українська сторона прийняла пропозицію Шефчовича, а від російської наразі не було жодної реакції.

"Якщо ні, ми очікуємо на якусь контрпропозицію з боку "Газпрому", яку ми будемо розглядати", - додав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна убезпечила себе від тиску з боку РФ під час переговорів по газу – прем'єр

Нагадаємо, тристороння зустріч між Україною, Росією і ЄС щодо газу відбудеться 19 вересня в Брюсселі.

Україна підтвердила участь у тристоронніх переговорах щодо газу 19 вересня.

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