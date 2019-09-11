Україна убезпечила себе від тиску з боку РФ під час переговорів по газу - прем'єр
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Україна убезпечила себе від можливого тиску з боку РФ під час переговорів щодо продовження транзиту газу українською територією. Про це заявив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
“Попереду велика кількість ризиків, пов’язаних із переговорами щодо транзиту з росіянами, і тому держава Україна для того, щоб мати впевнені позиції і не стати жертвою тиску в переговорах, ми наповнили свою систему таким чином, щоб бути мінімально вразливими до будь-яких спроб натиснути. Ми досить впевнено себе почуваємо”, — зазначив Гончарук.
За його словами, наразі в підземних газових сховищах України накопичилось вже 19 млрд кубометрів газу.
Нагадаємо, тристоронні консультації Росії, України і ЄС щодо газу відбудуться 19 вересня, дата узгоджена.