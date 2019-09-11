Украина обезопасила себя от давления со стороны РФ во время переговоров по газу - премьер
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Украина обезопасила себя от возможного давления со стороны РФ во время переговоров о продолжении транзита газа по украинской территории. Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга, передает корреспондент УНН.
“Впереди большое количество рисков, связанных с переговорами по транзиту с россиянами, и поэтому государство Украина для того, чтобы иметь уверенные позиции и не стать жертвой давления в переговорах, мы наполнили свою систему таким образом, чтобы быть минимально уязвимыми к любым попыткам надавить. Мы достаточно уверенно себя чувствуем”, — отметил Гончарук.
По его словам, сейчас в подземных газовых хранилищах Украины накопилось уже 19 млрд кубометров газа.
Напомним, трехсторонние консультации России, Украины и ЕС по газу состоятся 19 сентября, дата согласована.