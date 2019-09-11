Новак підтвердив зустріч Росії, України і ЄС щодо газу 19 вересня
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Тристоронні консультації Росії, України і ЄС щодо газу відбудуться 19 вересня, дата узгоджена. Про це повідомив міністр енергетики Росії Олександр Новак, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Ми з паном Марошем Шефчовичем (заступник голови Єврокомісії у справах Енергосоюзу Марош Шефчович - ред.) обговорювали цю дату. Наскільки я чув, українська сторона також погодила цю дату. 19-е число будемо вважати узгодженими. Ми готові з російської сторони провести такі переговори", - сказав він.
Головною темою зустрічі стане обговорення умов поставок і транзиту російського газу у ЄС через територію України з 2020 року, тобто після завершення чинного транзитного контракту.
Нагадаємо, Україна підтвердила участь у тристоронніх переговорах щодо газу 19 вересня.
Раніше у Єврокомісії підтвердили дату зустрічі з Росією і Україною щодо газу.