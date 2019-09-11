Новак подтвердил встречу России, Украины и ЕС по газу 19 сентября
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Трехсторонние консультации России, Украины и ЕС по газу состоятся 19 сентября, дата согласована. Об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Мы с господином Шефчовичем (замглавы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович - ред.) обсуждали эту дату. Насколько я слышал, украинская сторона также согласовала эту дату. 19-е число будем считать согласованным. Мы готовы с российской стороны провести такие переговоры", - сказал он.
Главной темой встречи станет обсуждение условий поставок и транзита российского газа в ЕС через территорию Украины с 2020 года, то есть после завершения действующего транзитного контракта.
Напомним, Украина подтвердила участие в трехсторонних переговорах по газу 19 сентября.
Ранее в Еврокомиссии подтвердили дату встречи с Россией и Украиной по газу.