Украина подтвердила участие в трехсторонних переговорах по газу 19 сентября - Оржель
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель подтвердил участие украинской делегации в трехсторонних переговорах между Еврокомиссией, Украиной и Россией 19 сентября. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минэнергоугля.
"Мы высоко ценим усилия Шефчовича по организации следующего раунда трехсторонних переговоров. Мы уверены, что благодаря медиации Еврокомиссии будет найдено конструктивное решение, которое будет полностью соответствовать европейскому законодательству. Я буду возглавлять украинскую делегацию, наша команда уже активно готовится", - сказал Оржель.
Также, в Брюсселе украинская сторона презентовала новую согласованную модель отделения оператора ГТС и обсудила с представителями Еврокомиссии шаги, которые Украина планирует осуществить для своевременного завершения анбандлинга.
Напомним, в Брюсселе вице-президент Европейской комиссии Шефчович и члены ЕК встретились с министром энергетики и охраны окружающей среды Алексеем Оржелем и руководством НАК "Нафтогаз Украины".
Ранее в Еврокомиссии подтвердили дату встречи с Россией и Украиной по газу. А в "Газпроме" заявили, что именно поставки газа, а не транзит, главный вопрос переговоров с Украиной.