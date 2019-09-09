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Украина подтвердила участие в трехсторонних переговорах по газу 19 сентября - Оржель

Украина подтвердила участие в трехсторонних переговорах по газу 19 сентября - Оржель

Киев  •  УНН

 • 13117 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель подтвердил участие украинской делегации в трехсторонних переговорах между Еврокомиссией, Украиной и Россией 19 сентября. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минэнергоугля.

"Мы высоко ценим усилия Шефчовича по организации следующего раунда трехсторонних переговоров. Мы уверены, что благодаря медиации Еврокомиссии будет найдено конструктивное решение, которое будет полностью соответствовать европейскому законодательству. Я буду возглавлять украинскую делегацию, наша команда уже активно готовится", - сказал Оржель.

Также, в Брюсселе украинская сторона презентовала новую согласованную модель отделения оператора ГТС и обсудила с представителями Еврокомиссии шаги, которые Украина планирует осуществить для своевременного завершения анбандлинга.

Напомним, в Брюсселе вице-президент Европейской комиссии Шефчович и члены ЕК встретились с министром энергетики и охраны окружающей среды Алексеем Оржелем и руководством НАК "Нафтогаз Украины".

Ранее в Еврокомиссии подтвердили дату встречи с Россией и Украиной по газу. А в "Газпроме" заявили, что именно поставки газа, а не транзит, главный вопрос переговоров с Украиной.

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