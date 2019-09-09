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Віцепрезидент Єврокомісії зустрівся із міністром енергетики та представниками "Нафтогазу"

Віцепрезидент Єврокомісії зустрівся із міністром енергетики та представниками "Нафтогазу"

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 вересня. УНН. У Брюсселі віцепрезидент Європейської комісії Марош Шефчович та члени ЄК зустрілись із міністром енергетики та охорони навколишнього середовища Олексієм Оржелем та керівництвом НАК “Нафтогаз України”.  Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила заступник міністра Наталія Бойко, передає УНН.

“Почали важливу зустріч із Олексієм Оржелем і Марошем Шефчовичем”, — написала Бойко.

Вона також нагадала, що 19 вересня відбудеться новий раунд тристоронніх переговорів Україна-ЄС-РФ щодо майбутнього транспортування газу.

Відзначимо, що на фото зустрічі, яке оприлюднила Бойко, є голова НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв і виконавчий директор НАК Юрій Вітренко.

Раніше в Єврокомісії підтвердили дату зустрічі з Росією та Україною щодо газу. А у “Газпромі” заявили, що саме поставки газу, а не транзит, головне питання переговорів з Україною

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