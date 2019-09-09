Вице-президент Еврокомиссии встретился с министром энергетики и представителями "Нафтогаза"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. В Брюсселе вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович и члены ЕК встретились с министром энергетики и охраны окружающей среды Алексеем Оржелем и руководством НАК "Нафтогаз Украины". Об этом на своей странице в Facebook сообщила заместитель министра Наталья Бойко, передает УНН.
"Начали важную встречу с Алексеем Оржелпм и Шефчовичем", - написала Бойко.
Она также напомнила, что 19 сентября состоится новый раунд трехсторонних переговоров Украина-ЕС-РФ относительно будущей транспортировки газа.
Отметим, что на фото встречи, которое обнародовала Бойко, есть глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев и исполнительный директор НАК Юрий Витренко.
Ранее в Еврокомиссии подтвердили дату встречи с Россией и Украиной по газу. А в "Газпроме" заявили, что именно поставки газа, а не транзит, главный вопрос переговоров с Украиной.