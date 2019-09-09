Україна підтвердила участь у тристоронніх переговорах по газу 19 вересня - Оржель
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Міністр енергетики і захисту довкілля Олексій Оржель підтвердив участь української делегації у тристоронніх переговорах між Єврокомісією, Україною та Росією 19 вересня. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Міненерговугілля.
“Ми високо цінуємо зусилля Мароша Шефчовича щодо організації наступного раунду тристоронніх переговорів. Ми впевнені, що завдяки медіації Єврокомісії буде знайдене конструктивне рішення, яке буде повністю відповідати європейському законодавству. Я очолюватиму українську делегацію, наша команда вже активно готується”, — сказав Оржель.
Також, у Брюсселі українська сторона презентувала нову узгоджену модель відокремлення оператора ГТС і обговорила з представниками Єврокомісії кроки, які Україна планує здійснити для вчасного завершення анбандлінгу.
Нагадаємо, у Брюсселі віцепрезидент Європейської комісії Марош Шефчович та члени ЄК зустрілись із міністром енергетики та охорони навколишнього середовища Олексієм Оржелем та керівництвом НАК “Нафтогаз України”.
Раніше в Єврокомісії підтвердили дату зустрічі з Росією та Україною щодо газу. А у “Газпромі” заявили, що саме поставки газу, а не транзит, головне питання переговорів з Україною.