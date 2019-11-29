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В Нафтогазе прокомментировали встречу между министрами энергетики Украины и России

В Нафтогазе прокомментировали встречу между министрами энергетики Украины и России

Киев  •  УНН

 • 18854 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. В НАК “Нафтогаз” прокомментировали министерскую встречу между министрами энергетики Украины и России, которая состоялась вчера в Вене, пишет УНН со ссылкой на Facebook акционерного общества.

“Иногда россияне игнорируют приглашения на трехсторонки. Иногда просят поговорить отдельно. Главное — чтобы такие встречи были согласованы с Европейской комиссией и чтобы решения принимались в трехстороннем формате. По просьбе Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины, на этой встрече присутствовали специалисты из Нафтогаза и будущего оператора украинской ГТС — компании ОГТСУ (Оператор ГТС Украины). С российской стороны также были представители Газпрома”, — указали в НАК “Нафтогаз”.

В пресс-службе также добавили, что: “Из хорошего: мы наконец получили от россиян их комментарии по договору о присоединении сетей (interconnection agreement), который должен быть заключен в соответствии с европейскими правилами. Проект такого договора руководитель ОГТСУ передал Газпрому еще на трехсторонней встрече в сентябре, но до сих пор никакого ответа мы не имели. Такой договор является первым шагом к продолжению транзита, хотя до окончательного решения еще далеко. Трехстороннюю встречу, запланированную на сегодня, перенесли именно для того, чтобы специалисты обеих операторов проанализировали комментарии и договорились по тексту соглашения. Мы настаиваем на заключении таких договоров интерконнекта со всеми операторами ГТС соседних стран Евросоюза, с Молдовой и Россией. Они являются неотъемлемой частью европейских правил газового рынка, внедрила Украина”.

В “Нафтогазе” также предостерегли, что опыт: “показывает, что по мере приближения к важным датам тактика российской стороны меняется несколько раз, и будет меняться еще. На той стороне — очень опытные переговорщики, которые видели с десяток наших правительств и имеют широкий арсенал переговорных инструментов”.

“Мы качественно подготовились к этой зимой, и загнать нас в угол невозможно”, — резюмировали в НАК.

Как писал УНН ранее, в “Нафтогазе” раскрыли детали двусторонних переговоров с РФ.

Украинские Национальные Новости

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