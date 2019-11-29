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У Нафтогазі прокоментували зустріч між міністрами енергетики України та Росії

У Нафтогазі прокоментували зустріч між міністрами енергетики України та Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. У НАК “Нафтогаз” прокоментували міністерську зустріч між міністрами енергетики України та Росії, яка відбулася вчора у Відні, пише УНН з посиланням на Facebook акціонерного товариства.

“Іноді росіяни ігнорують запрошення на тристоронки. Іноді просять поговорити окремо. Головне — щоб такі зустрічі були узгоджені з Європейською комісією і щоб рішення ухвалювалися в тристоронньому форматі. На прохання Міністерства енергетики та захисту довкілля України, на цій зустрічі були присутні фахівці з Нафтогазу та майбутнього оператора української ГТС — компанії ОГТСУ (Оператор ГТС України). З російського боку також були представники Газпрому”, — вказали у НАК “Нафтогаз”.

У пресслужбі також додали, що: “З хорошого: ми нарешті отримали від росіян їхні коментарі по договору про приєднання мереж (interconnection agreement), який має бути укладений у відповідності до європейських правил. Проект такого договору керівник ОГТСУ передав Газпрому ще на тристоронній зустрічі у вересні, але досі жодної відповіді ми не мали. Такий договір є першим кроком до продовження транзиту, хоча до кінцевого рішення ще далеко. Тристоронню зустріч, заплановану на сьогодні, перенесли саме для того, щоб фахівці обох операторів проаналізували коментарі і дійшли згоди по тексту угоди. Ми наполягаємо на укладанні таких договорів інтерконекту з усіма операторами ГТС сусідніх країн Євросоюзу, з Молдовою та Росією. Вони є невід’ємною частиною європейських правил газового ринку, які впровадила Україна”.

У “Нафтогазі” також застерегли, що досвід: “показує, що з наближенням до важливих дат тактика російської сторони змінюється кілька разів, і буде змінюватися ще. На тому боці — дуже досвідчені переговорники, які бачили з десяток наших урядів і мають широкий арсенал переговорних інструментів”.

“Ми якісно підготувалися до цієї зими, і загнати нас в кут неможливо”, — резюмували у НАК.

Як писав УНН раніше, у “Нафтогазі” розкрили деталі двосторонніх переговорів з РФ.

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