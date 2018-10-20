В "Нафтогазе" прокомментировали повышение цен на газ для населения

"Это - политическое решение правительства. Позиция "Нафтогаза" продиктована в этом вопросе экономической логикой - теорией и практикой стран, которые являются успешными. И эта позиция заключается в том, что цена должна быть конкурентной, то есть вообще не регулироваться правительством. Наши расчеты показывают, что если посмотреть, какая цена была раньше, какая цена сейчас и какая могла бы быть, если она будет полностью рыночной, то повышение зарплат и пенсий было бы большим за повышение цены", - сказал Витренко.

Отметим, накануне Кабинет министров Украины одобрил повышение стоимости цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% - до 8550 грн за тыс. куб. м.

В тот же день МВФ и власти Украины достигли договоренности по экономической политике для новой 14-месячной программы с Украиной в формате Stand-by (SBA).

В Фонде отметили, что новая программа Stand-by, с запросом на доступ к получению 2,8 млрд специальных прав заимствования - СДР (эквивалент 3,9 млрд долларов США), будет служить для политики властей Украины на протяжении 2019 года.