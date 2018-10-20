У "Нафтогазі" прокоментували підвищення цін на газ для населення

"Це – політичне рішення уряду. Позиція "Нафтогазу" продиктована у цьому питанні економічною логікою – теорією та практикою країн, які є успішними. І ця позиція полягає у тому, що ціна має бути конкурентною, тобто взагалі не регулюватися урядом. Наші розрахунки показують, що якщо подивитися, яка ціна була раніше, яка ціна зараз і яка могла би бути, якщо вона буде повністю ринковою, то підвищення зарплат і пенсій було б більшим за підвищення ціни", - сказав Вітренко.

Зазначимо, напередодні Кабінет міністрів України схвалив підвищення вартості ціни на газ для населення з 1 листопада на 23,5% - до 8550 грн за тис. куб. м.

Того ж дня МВФ та влада України досягли домовленості щодо економічної політики для нової 14-місячної програми з Україною у форматі Stand-by (SBA).

У Фонді відзначили, що нова програма Stand-by, із запитом на доступ до отримання 2,8 млрд спеціальних прав запозичення - СПЗ (еквівалент 3,9 млрд доларів США), слугуватиме для політики влади України упродовж 2019 року.