В "Нафтогазе" сообщили, какие облгазы задерживают счета за газ

"Мы получаем много сообщений, что люди в этом месяце получили с задержкой счета или до сих пор не получили их от облгазов Фирташа. Вчера мы подняли этот вопрос публично, группа РГК (" Региональная Газовая Компания" - ред.) облгазов Фирташа очень агрессивно сегодня отреагировала. Мы в принципе приветствуем то, что они обратили внимание на эту проблему. Надеемся, что потребители этой группы облгазов получат счета в ближайшее время", - сказала Осмоловская.

По ее словам, если этого не произойдет, тогда в рамках адвокационной инициативы будет подниматься данный вопрос на встречах с Минсоцполитики, с правительством, регулятором, ведь, если люди не получили платежки то не каждый найдет способ заплатить.

"Конечно можно взять бланк внести свои старые показания по счетчику, найти номер счета на который платили в январе и все-таки заплатить, но многим людям это неудобно. И может сложиться такая ситуация, когда человек получил на руки монетизированную субсидию, но не имел возможности осуществить платеж", - отметила Осмоловская.

Также, Осмоловская сообщила, что в Киеве облгазы, которые не принадлежат группе РГК, позавчера прислали счета в личный кабинет.

"Мы рассылаем своим потребителям в Кировоградской области счета, кстати по нормам уменьшенным 3,28 (кубометра на одного человека в месяц - ред.)", - отметила Осмоловская.

Напомним, с 4 марта субсидию в денежной форме в Киеве получает уже более 158 000 домохозяйств.

Как сообщал УНН, правительство установило социальную норму потребления газа для населения, которое не имеет счетчиков, на уровне 3,28 кубометров. Она полностью закрывается субсидией и соответствует фактическим нормам потребления.