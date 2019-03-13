В "Нафтогазе" сообщили, какие облгазы задерживают счета за газ

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 79896 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 178428 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 143107 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 207206 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 252660 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 213312 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 246222 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 208261 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 487846 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 241351 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
4.2м/с
84%
Популярные новости

В столице Франции напряженная ситуация: тысячи протестуют против запрета Ле Пен баллотироваться, есть также ответный митинг

6 апреля, 16:16 • 15122 просмотра

российский удар по Кривому Рогу: количество погибших возросло до 20

6 апреля, 16:36 • 14570 просмотра

Польша усиливает контроль на границе с беларусью: новые электронные заграждения

6 апреля, 16:52 • 13621 просмотра

Трехкратный победитель Тур де Франс Тадей Погачар во второй раз победил в бельгийской однодневке Тур Фландрии

6 апреля, 17:07 • 12941 просмотра

Ряд населенных пунктов Харьковщины, в частности Золочев, были атакованы КАБами рф: есть пострадавшая

6 апреля, 17:18 • 13015 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 265006 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 241290 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 326747 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 487847 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 579368 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 32938 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 207210 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 79361 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 75856 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 81389 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

В "Нафтогазе" сообщили, какие облгазы задерживают счета за газ

Киев • УНН

 • 12150 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Многие люди с задержкой или вообще не получают счета от облгазов олигарха Дмитрия Фирташа ("Региональная Газовая Компания"). Об этом заявила во время пресс-конференции Елена Осмоловская, директор по корпоративным коммуникациям Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", передает УНН.

В "Нафтогазе" сообщили, какие облгазы задерживают счета за газ

"Мы получаем много сообщений, что люди в этом месяце получили с задержкой счета или до сих пор не получили их от облгазов Фирташа. Вчера мы подняли этот вопрос публично, группа РГК (" Региональная Газовая Компания" - ред.) облгазов Фирташа очень агрессивно сегодня отреагировала. Мы в принципе приветствуем то, что они обратили внимание на эту проблему. Надеемся, что потребители этой группы облгазов получат счета в ближайшее время", - сказала Осмоловская.

По ее словам, если этого не произойдет, тогда в рамках адвокационной инициативы будет подниматься данный вопрос на встречах с Минсоцполитики, с правительством, регулятором, ведь, если люди не получили платежки то не каждый найдет способ заплатить.

"Конечно можно взять бланк внести свои старые показания по счетчику, найти номер счета на который платили в январе и все-таки заплатить, но многим людям это неудобно. И может сложиться такая ситуация, когда человек получил на руки монетизированную субсидию, но не имел возможности осуществить платеж", - отметила Осмоловская.

Также, Осмоловская сообщила, что в Киеве облгазы, которые не принадлежат группе РГК, позавчера прислали счета в личный кабинет.

"Мы рассылаем своим потребителям в Кировоградской области счета, кстати по нормам уменьшенным 3,28 (кубометра на одного человека в месяц - ред.)", - отметила Осмоловская.

Напомним, с 4 марта субсидию в денежной форме в Киеве получает уже более 158 000 домохозяйств.

Как сообщал УНН, правительство установило социальную норму потребления газа для населения, которое не имеет счетчиков, на уровне 3,28 кубометров. Она полностью закрывается субсидией и соответствует фактическим нормам потребления.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЭкономика
Brent
$63.62
Bitcoin
$78,314.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$2,993.80
Ethereum
$1,578.25