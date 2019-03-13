У "Нафтогазі" повідомили, які облгази затримують рахунки за газ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Багато людей із затримкою або взагалі не отримують рахунки від облгазів олігарха Дмитра Фірташа ("Регіональна Газова Компанія"). Про це заявила під час прес-конференції Олена Осмоловська, директор з корпоративних комунікацій Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", передає УНН.
"Ми отримуємо багато повідомлень, що люди у цьому місяці отримали із затримкою рахунки або ще досі не отримали їх від облгазів пана Фірташа. Вчора ми підняли це питання публічно, група РГК ("Регіональна Газова Компанія" -ред.) облгазів пана Фірташа дуже агресивно сьогодні відреагувала. Ми в принципі вітаємо те, що вони звернули увагу на цю проблему. Сподіваємося, що споживачі цієї групи облгазів отримають рахунки найближчим часом", - сказала Осмоловська.
За її словами, якщо цього не відбудеться тоді в рамках адвокаційної ініціативи буде підніматися дане питання на зустрічах з Мінсоцполітики, з урядом, регулятором, адже, якщо люди не отримали платіжки то не кожен знайде спосіб заплатити.
"Звичайно можна взяти бланк внести свої старі покази по лічильнику, знайти номер рахунку на який платили в січні і все-таки заплатити, але багатьом людям це незручно. І може скластися така ситуація коли людина отримала на руки монетизовану субсидію, але не мала можливості здійснити платіж", - зазначила Осмоловська.
Також, Осмоловська повідомила, що в Києві облгази, які не належать групі РГК людям позавчора прийшли рахунки в особистий кабінет.
"Ми розсилаємо своїм споживачам в Кіровоградській області рахунки, до речі із нормами зменшеними 3,28 (кубометрів на одну людину на місяць – ред.)", - зазначила Осмоловська.
Нагадаємо, з 4 березня субсидію у грошовій формі у Києві отримує вже понад 158 тисяч домогосподарств.
Як повідомляв УНН, уряд встановив соціальну норму споживання газу для населення, яке не має лічильників, на рівні 3,28 кубометрів. Вона повністю закривається субсидією і відповідає фактичним нормам споживання.