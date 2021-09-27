В Нафтогазе ожидают, что новых независимых членов наблюдательного совета будет избрано до декабря

Цитата

"Компания приветствует решение правительства как выход из сложившейся ситуации и рассчитывает, что уже к декабрю будет избрано новых независимых членов наблюдательного совета на открытом конкурсе, на основе заслуг кандидатов, в частности их способности обеспечить в соответствии с лучшими международными практиками подотчетность менеджмента перед украинским народом как конечным владельцем компании, а также способствовать привлечению иностранных инвестиций и продвигать интересы национальной компании на международной арене", - говорится в заявлении.

Добавим

Правительство Украины приняло решение прекратить досрочно полномочия членов наблюдательного совета акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" (далее - Компания) Бойко Натальи Андреевны, Ковалив Юлии Игоревны, Свириденко Юлии Анатольевны.

К этому наблюдательный совет акционерного Компании принял решение о прекращении полномочий независимых членов Клэр Споттисвуд, Людо ван дер Хейден и Бруно Лескуа.

В свою очередь, это произошло после того, как правительство Украины заявило, что в ближайшие месяцы в полном соответствии с международными стандартами будет проведен открытый конкурс по отбору четырех независимых членов наблюдательного совета на их замену.

После добровольной отставки трех независимых членов, в соответствии с Уставом Компании, такой наблюдательный совет стал неполномочным, то есть потерял возможность принимать решения.

Для того, чтобы Компания не остались без полномочного органа управления накануне отопительного сезона, и чтобы в соответствии с законодательством Кабинет министров Украины мог выполнять функции наблюдательного совета Компании до избрания ее нового состава, нужно было прекратить полномочия представителей государства, что Правительство и сделало, добавили в Нафтогазе.

Напомним

Кабинет министров сегодня, 27 сентября, заменил членов правления НАК "Нафтогаз Украины", назначив четырех исполняющих обязанности членов правления. Также правительство "временно берет на себя функции наблюдательного совета компании".

Справка

Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз" состоит из шести членов, по трое - от государства и независимые. При отсутствии большинства членов наблюдательного совета у него не будет кворума. Правительство является владельцем 100% Нафтогаза.