У Нафтогазі очікують, що нових незалежних членів наглядової ради оберуть до грудня

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"Компанія вітає рішення Уряду як вихід з ситуації, яка склалася, і розраховує, що вже до грудня буде обрано нових незалежних членів наглядової ради на відкритому конкурсі, на основі заслуг кандидатів, зокрема їхньої спроможності забезпечити відповідно до кращих міжнародних практик підзвітність менеджменту перед українським народом, як кінцевим власником Компанії, а також сприяти залученню іноземних інвестицій та просувати інтересів національної компанії на міжнародній арені", - йдеться у заяві.

Додамо

Уряд України прийняв рішення припинити достроково повноваження членів наглядової ради акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (далі - Компанія) Бойко Наталії Андріївни, Ковалів Юлії Ігорівни, Свириденко Юлії Анатоліївни.

До цього наглядова рада акціонерного Компанії прийняла рішення про припинення повноважень незалежних членів Клер Споттісвуд, Людо Ван дер Хейден та Бруно Лескуа.

В свою чергу, це сталось після того, як Уряд України заявив, що в найближчі місяці у повній відповідності до міжнародних стандартів буде проведено відкритий конкурс з відбору чотирьох незалежних членів наглядової ради на їхню заміну.

Після добровільної відставки трьох незалежних членів, відповідно до Статуту Компанії, така наглядова рада стала неповноважною, тобто втратила можливість ухвалювати рішення.

Для того, щоб Компанія не залишилися без повноважного органу управління напередодні опалювального сезону, і щоб у відповідності до законодавства Кабінет міністрів України міг виконувати функції наглядової ради Компанії до обрання її нового складу, потрібно було припинити повноваження представників держави, що Уряд і зробив, додали у Нафтогазі.

Нагадаємо

Кабінет міністрів сьогодні, 27 вересня, замінив членів правління НАК "Нафтогаз України", призначивши чотирьох виконувачів обов'язків членів правління. Також уряд "тимчасово бере на себе функції наглядової ради компанії".

Довідково

Наглядова рада НАК "Нафтогаз" складається із шести членів, по троє - від держави та незалежні. За відсутності більшості членів наглядової ради у неї не буде кворуму. Уряд є власником 100% Нафтогазу.