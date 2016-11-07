В НАБУ создали рабочие места для сотрудников НАПК для проверки электронных деклараций

"Еще до запуска е-декларирования мы предлагали нашим коллегам, что мы обустроим для них рабочие места в НАБУ (речь идет о рабочих местах, на которых работники НАПК, после того, как пройдут обучение в аналитическом подразделении НАБУ смогут получить доступ к базам данных) . Поэтому я в десятый раз обращаюсь к коллегам из НАПК с этим предложением. Мы для вас места создали, и 10-15 человек с НАПК уже могут разместиться в НАБУ и начать работать над проверкой деклараций ", - сообщил А.Сытник.

По его словам, сейчас обращений по информации, приведенной в электронных декларациях, не очень много. Два народных депутата написали заявления на проверку сведений в декларации своих коллег и один народный депутат написал заявление, чтобы проверили его самого.

"Я думаю, что когда завершится семидневный срок на внесение изменений в декларации, и мы будем иметь окончательные декларации, которые можно будет проверить, заявлений будет гораздо больше. Осознавая это, мы решили увеличить штат нашего аналитического подразделения. Сейчас завершаем работы по установке аналитических программ, которые позволят намного быстрее анализировать декларации ", - добавил А.Сытник.