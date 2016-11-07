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У НАБУ створили робочі місця для співробітників НАЗК для перевірки е-декларацій

У НАБУ створили робочі місця для співробітників НАЗК для перевірки е-декларацій

Київ • УНН

 • 9157 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. У Національному антикорупційному Бюро створили робочі місця для 10-15 співробітників НАЗК для перевірки електронних декларацій. Про це УНН повідомили в прес-службі НАБУ.

“Ще до запуску е-декларування ми пропонували нашим колегам, що ми облаштуємо для них робочі місця в НАБУ (йдеться про робочі місця, на яких працівники НАЗК, після того, як пройдуть навчання в аналітичному підрозділі НАБУ, зможуть отримати доступ до баз даних). Тому я вдесяте звертаюся до колег із НАЗК з цією пропозицією. Ми для вас місця створили, і 10-15 осіб із НАЗК вже можуть розміститися в НАБУ і почати працювати над перевіркою декларацій”, — повідомив А.Ситник.

За його словами, наразі звернень щодо інформації, наведеної в е-деклараціях, не дуже багато. Два народних депутати написали заяви на перевірку відомостей у декларації своїх колег і один народний депутат написав заяву, щоб перевірили його самого.

“Я думаю, що коли завершиться семиденний термін на внесення змін до декларацій, і ми будемо мати остаточні декларації, які можна буде перевірити, заяв буде набагато більше. Усвідомлюючи це, ми вирішили збільшити штат нашого аналітичного підрозділу. Зараз завершуємо роботи з встановлення аналітичних програм, які дозволять набагато швидше аналізувати декларації”, — додав А.Ситник.

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