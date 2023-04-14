В НАБУ опубликовали новые доказательства по делу экс-главы "Нафтогаза" Коболева
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. В НАБУ обнародовали новые доказательства по делу в отношении экс-главы НАК “Нафтогаз Украины” Андрея Коболева, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением. Бюро указывает это причиной настаивания на продлении срока досудебного расследования дела, передает УНН.
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«13.04.2023 детективы Национального бюро подали следственному судье Высшего антикоррупционного суда новое ходатайство о продлении срока досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению бывшего главы правления НАК «Нафтогаз Украины», - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что это, в частности, обусловлено новыми обстоятельствами, установленными досудебным расследованием.
«После обращения к следственному судье с предыдущим ходатайством (04.04.2023) детективы изъяли новые документы и информацию, которые имеют существенное значение для доказывания в уголовном производстве, а именно – электронную переписку лиц, привлеченных к инициированию, согласованию и выполнению решения о выплате премий главе, членам правления и сотрудникам НАК «Нафтогаз Украины» в связи с победой в Стокгольмском арбитраже», - информирует НАБУ.
Отмечается, что общий объем изъятой информации в электронном виде составляет более 37 гигабайт электронной переписки.
«Сейчас детективы осуществляют осмотр изъятой информации, который, в связи с большим массивом данных, может продолжаться в течение значительного периода времени. Во время осмотра уже выявлен ряд сведений, которые имеют существенное значение для доказывания в уголовном производстве», - говорится в сообщении.
Кроме того, в НАБУ опубликовали образцы изъятой переписки по делу Коболева.
Дополнение
В феврале 2022 года ГБР провело обыск дома у бывшего главы НАК “Нафтогаз Украины” Андрея Коболева.
Комментируя обыски у Коболева, в бюро сообщили, что следователи ГБР осуществляют досудебное расследование в отношении противоправного отчуждения 305 миллионов куб. м природного газа должностными лицами АО “Укртрансгаз”, НАК “Нафтогаз Украины” при соучастии с другими лицами.
19 января Андрею Коболеву сообщили о подозрении в злоупотреблении своим служебным положением, обеспечив себе выплату премий выше максимально допустимой на более 229 млн грн.