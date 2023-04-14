У НАБУ опублікували нові докази у справі ексголови “Нафтогазу” Коболєва
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. У НАБУ оприлюднили нові докази у справі щодо ексголови НАК “Нафтогаз України” Андрія Коболєва, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем. Бюро вказує це причиною наполягання на продовженні строку досудового розслідування справи, передає УНН.
Цитата
«13.04.2023 детективи Національного бюро подали слідчому судді Вищого антикорупційного суду нове клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою колишнього голови правління НАК «Нафтогаз України»», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що це, зокрема, зумовлено новими обставинами, встановленими досудовим розслідуванням.
«Після звернення до слідчого судді з попереднім клопотанням (04.04.2023) детективи вилучили нові документи та інформацію, які мають суттєве значення для доказування у кримінальному провадженні, а саме – електронне листування осіб, залучених до ініціювання, погодження та виконання рішення про виплату премій голові, членам правління та працівникам НАК «Нафтогаз України» у зв’язку з перемогою в Стокгольмському арбітражі», - інформує НАБУ.
Зазначається, що загальний обсяг вилученої інформації в електронному вигляді становить понад 37 гігабайт електронного листування.
«Наразі детективи здійснюють огляд вилученої інформації, який, у зв’язку із великим масивом даних, може тривати протягом значного періоду часу. Під час огляду вже виявлено низку відомостей, які мають істотне значення для доказування в кримінальному провадженні», - йдеться в повідомленні.
Окрім того, в НАБУ опублікували зразки вилученого листування у справі Коболєва.
Доповнення
У лютому 2022 року ДБР провело обшук вдома у колишнього голови НАК “Нафтогаз України” Андрія Коболєва.
Коментуючи обшуки у Коболєва, у бюро повідомили, що слідчі ДБР здійснюють досудове розслідування щодо протиправного відчуження 305 мільйонів куб. м природного газу посадовцями АТ “Укртрансгаз”, НАК “Нафтогаз України” за співучасті з іншими особами.
19 січня Андрію Коболєву повідомили про підозру у зловживанні своїм службовим становищем, забезпечивши собі виплату премій вище за максимально допустиму на понад 229 млн грн.