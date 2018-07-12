В НАБУ не понимают причин закрытия "дела рюкзаков"

"Решение САП о закрытии уголовного производства в отношении двух ключевых подозреваемых по "делу рюкзаков" непонятно и непоследовательно", - говорится в сообщении.



Как отмечается, согласно рапорту детектива НАБУ, вечером 11 июля ему позвонил прокурор САП Василий Кричун и сообщил, что вынес постановление о закрытии уголовного производства в отношении подозреваемых экс-заместителя министра внутренних дел и физического лица - близкого родственника главы МВД Украины, которые, по мнению следствия организовали закупку рюкзаков для нужд МВД с нарушениями. По третьему подозреваемому, представителя фирмы-победителя, которая должна была поставить эти рюкзаки, то он выдвинул версию о единоличном совершения уголовного преступления.



Такое решение САП, по мнению детективов НАБУ, непонятно и непоследовательно, ведь в апреле этого года детективы НАБУ вместе с прокурорами САП приняли решение о том, что все доказательства добыты и открыли материалы стороне защиты для ознакомления. После этого по требованию прокуроров детективы подготовили объемный реестр и обвинительный акт в отношении всех трех подозреваемых, которые нужны только в случае направления в суд.



Однако 10 июня в ЕРДР появилась отметка прокурора САП о возобновлении досудебного расследования по делу рюкзаков, которая уже находилась на стадии ознакомления.



Отметим, что за почти с месяц до того, 12 июня, детективы НАБУ подали в суд ходатайство об ограничении стороны защиты в сроках ознакомления с материалами дела. Прокурор САП данное ходатайство тогда не поддержал, поэтому детективы подали его самостоятельно. Сейчас это ходатайство до сих пор не рассмотрено.



Напомним, 6 апреля 2018 НАБУ завершило следствие по "делу рюкзаков для МВД" и предоставило подозреваемым и их защитникам материалы производства на ознакомление.



Как сообщал УНН, 31 октября двум задержанным по делу "рюкзаков Авакова" сообщили о подозрении.



Впоследствии стало известно, что подозрение объявили и третьем задержанному в этом деле. Одним из них стал сын главы МВД Арсена Авакова Александр.

На брифинге 11 июня 2018 председатель национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил журналистам, что на эксперта, который делал заключение о соответствии критериям рюкзаков, которые были закуплены для МВД, оказывается давление со стороны Министерства внутренних дел.



Сегодня председатель Специализированного антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подтвердил закрытие уголовного производства в отношении сына действующего главы МВД Арсена Авакова - Александра и его экс-заместителя Сергея Чеботаря, фигурантов так называемого "дела рюкзаков".