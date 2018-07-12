У НАБУ не розуміють причин закриття "справи рюкзаків"

"Рішення САП про закриття кримінального провадження стосовно двох ключових підозрюваних у "справі рюкзаків" є незрозумілим і непослідовним", - йдеться у повідомленні.



Як зазначається, згідно з рапортом детектива НАБУ, ввечері 11 липня йому зателефонував прокурор САП Василь Кричун і повідомив, що виніс постанову про закриття кримінального провадження стосовно підозрюваних екс-заступника міністра внутрішніх справ та фізичної особи - близького родича очільника МВС України, які, на думку слідства організували закупівлю рюкзаків для потреб МВС із порушеннями. Щодо третього підозрюваного, представника фірми-переможця, яка мала поставити ці рюкзаки, то він висунув версію про одноосібне вчинення кримінального правопорушення.



Таке рішення САП, на думку детективів НАБУ, є незрозумілим і непослідовним, адже у квітні цього року детективи НАБУ разом із прокурорами САП прийняли рішення про те, що усі докази здобуто і відкрили матеріали стороні захисту для ознайомлення. Після цього на вимогу прокурорів детективи підготували об’ємний реєстр та обвинувальний акт стосовно всіх трьох підозрюваних, які потрібні лише у випадку скерування до суду.



Проте 10 липня у ЄРДР з'явилася відмітка прокурора САП про відновлення досудового розслідування у справі рюкзаків, яка вже перебувала на стадії ознайомлення.



Зазначимо, що за майже з місяць до того, 12 червня, детективи НАБУ подали до суду клопотання про обмеження сторони захисту у термінах ознайомлення із матеріалами справи. Прокурор САП дане клопотання тоді не підтримав, відтак детективи подали його самостійно. Наразі це клопотання досі не розглянуто.



Нагадаємо, 6 квітня 2018 року НАБУ завершило слідство у "справі рюкзаків для МВС" і надало підозрюваним та їхнім захисникам матеріали провадження на ознайомлення.



Як повідомляв УНН, 31 жовтня двом затриманим у справі “рюкзаків Авакова” повідомили про підозру.



Згодом стало відомо, що підозру оголосили і третьому затриманому в цій справі. Одним із них став син голови МВС Арсена Авакова Олександр.

На брифінгу 11 червня 2018 року голова національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив журналістам, що на експерта, який робив висновок щодо відповідності критеріям рюкзаків, які були закуплені для МВС, здійснюється тиск з боку Міністерства внутрішніх справ.



Сьогодні голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький підтвердив закриття кримінального провадження щодо сина чинного глави МВС Арсена Авакова — Олександра і його екс-заступника Сергія Чеботаря, фігурантів так званої “справи рюкзаків”.