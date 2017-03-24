В МИД выясняют обстоятельства задержания украинской журналистки в Минске

"МИД Украины выясняет все обстоятельства, консул Украины выехал в отделение милиции. Принимаем меры для освобождения ", - сообщила М.Беца.

МИД Украины выясняет все обстоятельства, консул Украины выехал в отделение милиции. Принимаем меры для освобождения https://t.co/T1ilvnRmg2

Напомним, украинскую журналистку издания "Новое время" Кристину Бердинских задержали в Минске .

Как сообщал УНН, 21 марта украинского журналиста Р.Цимбалюка задержали в Москве.