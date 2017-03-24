В МИД выясняют обстоятельства задержания украинской журналистки в Минске
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Министерство иностранных дел выясняет обстоятельства задержания украинской журналистки издания "Новое время" Кристины Бердинских в Минске. Об этом на своем микроблоге в Twitter сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца, передает УНН.
"МИД Украины выясняет все обстоятельства, консул Украины выехал в отделение милиции. Принимаем меры для освобождения ", - сообщила М.Беца.
МИД Украины выясняет все обстоятельства, консул Украины выехал в отделение милиции. Принимаем меры для освобождения https://t.co/T1ilvnRmg2- Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 24 марта 2017г.
Напомним, украинскую журналистку издания "Новое время" Кристину Бердинских задержали в Минске .
Как сообщал УНН, 21 марта украинского журналиста Р.Цимбалюка задержали в Москве.