У МЗС з’ясовують обставини затримання української журналістки в Мінську
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Міністерство закордонних справ з’ясовує обставини затримання української журналістки видання "Новое время" Христини Бердинських у Мінську. Про це на своєму мікроблозі у Twitter повідомила речник МЗС Мар’яна Беца, передає УНН.
“МЗС України з’ясовує всі обставини, консул України виїхав до відділення міліції. Вживаємо заходів для звільнення”, — повідомила М.Беца.
МЗС України з'ясовує всі обставини, консул України виїхав до відділення міліції. Вживаємо заходів для звільнення https://t.co/T1ilvnRmg2— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 24 березня 2017 р.
Нагадаємо, українську журналістку видання “Новое время” Христину Бердинських затримали у Мінську.
Як повідомляв УНН, 21 березня українського журналіста Р.Цимбалюка затримали у Москві.