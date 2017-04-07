В МИД призвали украинцев в Стокгольме следовать рекомендациям полиции
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Украинцев в Стокгольме после наезда грузовика на людей призывали соблюдать меры безопасности и рекомендаций полиции. Об этом сообщает пресс-служба департамента консильськои службы МИД Украины в Twitter, передает УНН.
"Призываем украинцев в Стокгольме соблюдать меры безопасности и рекомендаций полиции. Тел. посольства +46704076103", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что посольство Украины во взаимодействии с полицией Стокгольма выясняет, нет ли среди пострадавших граждан Украины.
Напомним, грузовик въехал в толпу людей в центре Стокгольма, были ранены несколько человек. Автомобиль врезался в магазин. Полиция перекрыла район происшествия. Также отмечается, что в результате инцидента погибли три человека.
Как сообщал УНН, украинский консул выясняет, есть ли граждане Украины среди пострадавших в Стокгольме, где грузовик наехал на людей.
Добавим, что неподалеку от места наезда транспортного средства на людей в Стокгольме было слышно звуки выстрелов.
Призываем украинский в # Стокгольм»и соблюдать меры безопасности и рекоменд.полиции. Тел. Посольства +46704076103.- Украинская в мире (@UkrZaKordonom) 7 апреля 2017 г.