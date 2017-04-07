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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
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В МИД призвали украинцев в Стокгольме следовать рекомендациям полиции

В МИД призвали украинцев в Стокгольме следовать рекомендациям полиции

Киев  •  УНН

 • 7092 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Украинцев в Стокгольме после наезда грузовика на людей призывали соблюдать меры безопасности и рекомендаций полиции. Об этом сообщает пресс-служба департамента консильськои службы МИД Украины в Twitter, передает УНН.

"Призываем украинцев в Стокгольме соблюдать меры безопасности и рекомендаций полиции. Тел. посольства +46704076103", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что посольство Украины во взаимодействии с полицией Стокгольма выясняет, нет ли среди пострадавших граждан Украины.

Напомним, грузовик въехал в толпу людей в центре Стокгольма, были ранены несколько человек. Автомобиль врезался в магазин. Полиция перекрыла район происшествия. Также отмечается, что в результате инцидента погибли три человека.

Как сообщал УНН, украинский консул выясняет, есть ли граждане Украины среди пострадавших в Стокгольме, где грузовик наехал на людей.

Добавим, что неподалеку от места наезда транспортного средства на людей в Стокгольме было слышно звуки выстрелов.

Призываем украинский в # Стокгольм»и соблюдать меры безопасности и рекоменд.полиции. Тел. Посольства +46704076103.

- Украинская в мире (@UkrZaKordonom) 7 апреля 2017 г.

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