У МЗС закликали українців в Стокгольмі дотримуватись рекомендацій поліції
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Українців в Стокгольмі після наїзду вантажівки на людей закликали дотримуватися заходів безпеки і рекомендацій поліції. Про це повідомляє прес-служба департаменту консільської служби МЗС України у Twitter, передає УНН.
"Закликаємо українців у Стокгольмі дотримуватися заходів безпеки і рекомендацій поліції. Тел. посольства +46704076103", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що посольство України у взаємодії з поліцією Стокгольма з’ясовує, чи серед постраждалих немає громадян України.
Нагадаємо, вантажівка в'їхала в натовп людей в центрі Стокгольма, було поранено кількох людей. Автомобіль врізався в магазин. Поліція перекрила район події. Також, зазначається, що в результаті інциденту загинуло троє осіб.
Як повідомляв УНН, український консул з'ясовує, чи є громадяни України серед постраждалих в Стокгольмі, де вантажівка наїхала на людей.
Додамо, що неподалік від місця наїзду транспортного засобу на людей у Стокгольмі було чутно звуки пострілів.
Закликаємо українців у #Стокгольм'і дотримуватися заходів безпеки і рекоменд.поліції. Тел. Посольства +46704076103.— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 7 апреля 2017 г.