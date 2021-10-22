В МИД уверены, что Украина будет в следующей волны расширения ЕС

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уверен, что Украина будет в следующей волне расширения Европейского союза. Как и другие страны Ассоциированного Трио.

Сообщается, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с вице-премьер-министром, министром иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Нику Попеску, который находится в нашем государстве с рабочим визитом.

Главы украинского и молдавского дипломатии обсудили содержательное наполнение первого заседания Совета президентов Украины и Молдовы, которое состоится в ближайшее время. Они определили перспективные направления сотрудничества: укрепление энергетической безопасности, развитие торговли, реализация инфраструктурных проектов, продвижение интеграции в ЕС в рамках Ассоциированного Трио.

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“Важной темой переговоров была энергетическая безопасность наших государств. Мы уже предоставили Молдове определенное содействие и будем в дальнейшем сотрудничать в вопросах газоснабжения. Солидарность Украины с Молдовой в тяжелые для нее времена не подвергается сомнению. Совместно мы сможем преодолеть любое давление России”, — подчеркнул Кулеба.

Главы МИД также договорились синхронизировать действия в контексте подготовки к саммиту Восточного партнерства в декабре и воплощения амбициозного плана Ассоциированного Трио по приобретению членства в ЕС. “Убежден, что страны Ассоциированного Трио будут в следующей волне расширения Европейского Союза”, — подчеркнул Кулеба.

Нику Попеску поблагодарил за активную роль Украины в Приднестровском урегулировании. Он также подтвердил непоколебимую поддержку Молдовой суверенитета и территориальной целостности нашего государства в ее международно признанных границах, готовность принимать активное участие в воплощении задач Крымской платформы.

Также собеседники договорились о проведении в ближайшее время политических консультаций министерств иностранных дел для обсуждения шагов для укрепления безопасности Украины и Молдовы и противодействия общим вызовам.

Отдельной темой переговоров стало укрепление взаимодействия в международных организациях.

“Дмитрий Кулеба принял приглашение молдавского коллеги совершить визит в Молдову в приемлемый для сторон время”, — отмечается в сообщении.

Дополнение

Кулеба ранее сообщал, что предоставление европейской перспективы от ЕС станет трансформационной силой для Украины и укрепит региональную стабильность.

Как писал УНН, Президент Владимир Зеленский ранее заявил , что Украина готовится подписать три декларации со странами ЕС относительно членства государства в блоке, четыре уже подписаны.

Добавим, в начале октября Верховная Рада призвала ЕС признать перспективы членства Украины и начать спецдиалог по вопросам безопасности и обороны.

Однако политики ЕС так и не ответили, когда Украина может рассчитывать на соответствующую перспективу.