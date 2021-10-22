У МЗС впевнені, що Україна буде в наступній хвилі розширення ЄС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба впевнений, що Україна буде в наступній хвилі розширення Європейського союзу. Як і інші країни Асоційованого Тріо.

Повідомляється, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори із віцепрем’єр-міністром, міністром закордонних справ і європейської інтеграції Республіки Молдова Ніку Попеску, який перебуває в нашій державі з робочим візитом.

Глави української та молдовської дипломатії обговорили змістовне наповнення першого засідання Ради президентів України та Молдови, яке відбудеться ближчим часом. Вони окреслили перспективні напрями співпраці: зміцнення енергетичної безпеки, розвиток торгівлі, реалізація інфраструктурних проєктів, просування інтеграції до ЄС в рамках Асоційованого Тріо.

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“Важливою темою перемовин була енергетична безпека наших держав. Ми вже надали Молдові певне сприяння і будемо надалі співпрацювати у питаннях газопостачання. Солідарність України з Молдовою у важкі для неї часи не піддається сумніву. Спільно ми зможемо подолати будь-який тиск Росії”, — наголосив Кулеба.

Глави МЗС також домовилися синхронізувати дії в контексті підготовки до саміту Східного партнерства в грудні та втілення амбітного плану Асоційованого Тріо із набуття членства в ЄС. “Переконаний, що країни Асоційованого Тріо будуть у наступній хвилі розширення Європейського Союзу”, — наголосив Кулеба.

Ніку Попеску подякував за активну роль України в Придністровському врегулюванні. Він також підтвердив непохитну підтримку Молдовою суверенітету та територіальної цілісності нашої держави в її міжнародно визнаних кордонах, готовність брати активну участь у втіленні завдань Кримської платформи.

Також співрозмовники домовилися про проведення ближчим часом політичних консультацій міністерств закордонних справ для обговорення кроків задля зміцнення безпеки України та Молдови і протидії спільним викликам.

Окремою темою переговорів стало зміцнення взаємодії в міжнародних організаціях.

“Дмитро Кулеба прийняв запрошення молдовського колеги здійснити візит до Молдови в прийнятний для сторін час”, — зазначається в повідомленні.

Доповнення

Кулеба раніше повідомляв, що надання європейської перспективи від ЄС стане трансформаційною силою для України та зміцнить регіональну стабільність.

Як писав УНН, Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що Україна готується підписати три декларації з країнами ЄС щодо членства держави в блоці, чотири вже підписано.

Додамо, на початку жовтня Верховна Рада закликала ЄС визнати перспективи членства України та розпочати спецдіалог з питань безпеки і оборони.

Проте політики ЄС так і не відповіли, коли Україна може розраховувати на відповідну перспективу.