В МИД отреагировали на историю с визитом сына премьер-министра Чехии в Крым

"МИД Украины постоянно привлекает внимание к необходимости соблюдения иностранными гражданами Порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее, а также отказа от участия в неправомерных мероприятиях, которые проводит самопровозглашенное правительство Автономной Республики Крым", - сообщили в министерстве.



Как отметили в пресс-службе МИД, посольством Украины в Чешской Республике на постоянной основе доносится информация к официальным кругам Чешской Республики с целью предупреждения поездок граждан Чехии в Крым.



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"Сейчас соответствующие службы Украины изучают вопрос пребывания сына Премьер-министра А.Бабиша в Крыму и проверяют информацию, опубликованную в СМИ", - подчеркнули в пресс-службе.



В МИД добавили также, что благодарны за официальную позицию Чешской Республики, которая заключается в поддержке территориальной целостности Украины и непризнание оккупации Россией части суверенной территории Украины - Автономной Республики Крым.



Как сообщал УНН, младший сын премьер-министра Чехии Андрея Бабиша ранее заявил, что его в прошлом году принудительно держали в оккупированном Крыму помощники отца в то время, когда в стране проходило расследование "Гнезда аиста" - коррупционного дела, в котором подозревают премьер-министра.



Бабиш-старший опроверг обвинения и назвал сына психически больным.