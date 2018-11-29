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У МЗС відреагували на історію з візитом сина прем’єр-міністра Чехії в Крим

У МЗС відреагували на історію з візитом сина прем’єр-міністра Чехії в Крим

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Відповідні служби України вивчають питання перебування сина прем’єр-міністра Андрея Бабіша у Криму та перевіряють інформацію, оприлюднену в ЗМІ. Про це йдеться у відповідь Міністерства закордонних справ України від 27 листопада на запит УНН.

"МЗС України постійно привертає увагу до необхідності дотримання іноземними громадянами Порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, а також відмови від участі у неправомірних заходах, які проводить самопроголошений уряд Автономної Республіки Крим", - повідомили у міністерстві.

Як зазначили в прес-службі МЗС, посольством України в Чеській Республіці на постійній основі доноситься інформація до офіційних кіл Чеської Республіки з метою упередження поїздок громадян Чехії до Криму.

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"Наразі відповідні служби України вивчають питання перебування сина Прем’єр-міністра А.Бабіша у Криму та перевіряють інформацію, оприлюднену в ЗМІ", - підкреслили в прес-службі.

У МЗС додали також, що вдячні за офіційну позицію Чеської Республіки, яка полягає у підтримці територіальної цілісності України та невизнання окупації Росією частини суверенної території України - Автономної Республіки Крим.

Як повідомляв УНН, молодший син прем'єр-міністра Чехії Андрея Бабіша раніше заявив, що його минулого року примусово тримали в окупованому Криму помічники його батька в той час, коли в країні проходило розслідування "Гнізда лелеки" – корупційної справи, в якій підозрюють прем'єр-міністра.

Бабіш-старший заперечив звинувачення і назвав сина психічно хворим.

Українські Національні Новини

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