В МИД Украины заверили в дальнейшем содействии расследованию катастрофы МН17

"На прошлой неделе почти синхронно парламентами Нидерландов и Украины было ратифицировано Соглашение о международном правовом сотрудничестве в отношении преступлений, связанных со сбиванием самолета рейса МН17. Мы и в дальнейшем будем оказывать все возможное содействие в этом важном деле и сотрудничать с нашими партнерами во имя установления справедливости", - говорится в сообщении.

Также МИД в очередной раз выразил соболезнования всем родственникам и близким погибших в этой катастрофе.

"Сегодня наш общий долг и дело чести - установить и привлечь к ответственности лиц, причастных к сбиванию самолета Малайзийских авиалиний рейса MH17", - отметили в ведомстве.

Напомним, 17 июля в день четвертой годовщины авиакатастрофы боинга МН17 малайзийских авиалиний, который был сбит над Донбассом, Великобритания призвала Россию признать свою ответственность.