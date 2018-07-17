У МЗС України запевнили у подальшому сприянні розслідуванню катастрофи МН17
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Міністерство закордонних справ України запевнило у подальшому сприянні розслідуванню катастрофи МН17. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу МЗС.
"Минулого тижня майже синхронно парламентами Нідерландів та України було ратифіковано Угоду про міжнародне правове співробітництво щодо злочинів, пов'язаних зі збиттям літака рейсу МН17. Ми і надалі надаватимемо усе можливе сприяння у цій важливій справі та співпрацюватимемо з нашими партнерами в ім’я встановлення справедливості", - йдеться у повідомленні.
Також МЗС вкотре висловило співчуття всім родичам та близьким тих, хто загинув в цій катастрофі.
"Сьогодні наш спільний обов’язок і справачесті - встановити та притягнути до відповідальності осіб, причетних до збиття літака Малайзійських авіаліній рейсу MH17", - зазначили у відомстві.
Нагадаємо, 17 липня у день четвертих роковин авіакатастрофи боїнгу МН17 малайзійських авіаліній, який був збитий над Донбасом, Велика Британія закликала Росію визнати свою відповідальність.