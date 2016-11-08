В МИД Турции заявили, что ЕС потерял доверие турецкого народа

"Евросоюз, который не может открыто призвать PПK сложить оружие, позволяет террористам свободно перемещаться по ЕС и вести антитурецкую пропаганду, даже позволяет сторонникам PПK открывать выставку в здании Европарламента, квалифицирует деятельность PПK как вооруженную борьбу, когда речь заходит о Турции, по сути, потерял авторитет и доверие турецкого народа в вопросе борьбы с терроризмом ", - говорится в заявлении.

Отмечается, что ЕС не предоставил Турции ожидаемой поддержки со дня попытки военного переворота 15 июля, демонстрируя предвзятое отношение.

"К сожалению, в ЕС упорно не хотят понять педантичность для Турции вопросы борьбы с терроризмом", - говорится в документе.

Как сообщал УНН, 8 ноября Европейский Союз в лице Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини призвал власти Турции возобновить диалог с оппозиционными политическими силами и таким образом "уберечь демократию в стране".